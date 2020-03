Sie haben diese Entwicklung fotografisch verfolgt und erzählen in zwei Bildbänden von dieser künstlichen Welt. Da sieht man Tapeten, Gardinen, Linoleum, Einkaufszettel. Was hat Sie gereizt, diese Bilder zu machen?

Der Fotograf Volker Renner Bildrechte: Volker Renner

Ich fand es einmal spannend, zu sehen, wie so ein Zuhause dargestellt wird. Mit welchen Mitteln. Und das ist ja so, dadurch, dass diese Serie auf so wahnsinnig lange läuft, dass wirklich so eine gelebte Patina über diesen Sets auch schon schwebt. Ich fand es spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und das dann einmal so sehr detailliert aufzunehmen. Und dann nochmal in einem weiteren Feld sozusagen, nochmal das ganze Bild zu zeigen.