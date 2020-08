Nach Ihrer Ausladung hat jetzt der Schriftsteller Sascha Reh gesagt, er sieht sich außer Stande, bei einer Veranstaltung zu lesen, die sich nicht unmissverständlich hinter das Recht auf Freiheit in Kunst und Rede stellt. Auch dann, wenn mit Krawall zu rechnen ist. Entspricht das jetzt auch den Reaktionen, die Sie sonst auf diesen ganzen Vorgang bekommen haben?

Lisa Eckhart bei der Aufzeichnung der WDR-Talkshow "Kölner Treff", 2018 Bildrechte: imago images/Future Image Nein, das ist schon recht extraordinär. Dadurch, dass ich eben nicht im Netz bin, hab ich keinen Überblick über eventuellen Zuspruch oder Solidarität. Aber so habe ich es nicht gesehen, wie von ihm, auch mit dieser Einsicht verknüpft, er hat das ja geschrieben, da er sich selbst oftmals in ambivalente Richtungen bewegt, also zumindest seine Kunst. Er sagt, er taucht gerne mal einen Zeh ins politisch Inkorrekte. Dass er weiß um die Gefahr, der man da ausgesetzt ist. Und dass einem jederzeit auch so etwas passieren könnte. Das ist ein Bewusstsein, das ich eigentlich bei jedem voraussetzen sollte. Vor allem jene, die sich gerne an solchen Shitstorms beteiligen, die das scheinbar aber überhaupt nicht reflektieren, dass davor niemand gefeit ist. Und dass sie guten Grund hätten, darauf zu verzichten oder sich zu solidarisieren, weil sie es morgen selbst sein könnten, die da angefeindet werden.

Der Stein des Anstoßens, weshalb man ihren Auftritt in Hamburg so gefürchtet hat, war ein Auftritt in der WDR-Kabarettsendung "Mitternachtsspitzen" aus dem Jahr 2018. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?

Das Problem daran ist, dass die Nummer in der Tat sehr brisant ist, aber nicht dahingehend, wie sie dann kritisiert wurde. Und das finde ich an der Sache fast noch bedauerlicher, dass sich jetzt die falschen Leute gekränkt fühlen und scheinbar die, die sich gekränkt fühlen sollten, überhaupt nicht getroffen fühlen.

Also die Nummer war eben 2018, da am Höhepunkt der #MeToo-Debatte, auch wirklich auf dem Höhepunkt dieser digitalen Hetze dieser Figuren, die ich da nenne. Und da war schon Kritik und, wie gesagt, das war provokant – aber beileibe nicht so, wie es jetzt ausgelegt wird.