Die Erwartungen des Publikums beim Poetry Slam haben sich gewandelt, das beobachtet die Neu-Leipzigerin und Kabarettistin Lisa Eckhart. Als sie vor fünf Jahren noch beim Poetry Slam mitgemacht habe, hätten die Humoristen noch alle Preise abgeräumt und den Abend für sich entschieden, so die 28-Jährige im Gespräch mit MDR KULTUR. Heute habe sich das gedreht. Sie habe den Eindruck, "dass das Slam-Publikum, dass auch sehr jung ist und weitaus korrekter, als das etwas ältere Kabarett-Publikum, die Humoristen eher abstraft. Und je mehr gelitten wird auf der Bühne, umso höher sind die Bewertungen. Je mehr es leidet, je mehr es sich authentisch eigentlich nur in seinen eigenen Ich-Weh-wehchen suhlt. Das scheint mehr Anklang zu finden."

Deshalb gäbe es zwischen dem Poetry Slam und der Comedy kaum mehr Brücken, resümiert Eckhart. Sie habe sich klar für den Humor entschieden und würde für ihn jederzeit eine Lanze brechen. Das sei nötig – nicht zuletzt, weil der Humor ihrer Meinung nach immer noch ein geringes Ansehen hat, aber auch, weil er in letzter Zeit neue Feinde dazu gewonnen habe, findet Eckhart. "Neuerdings gibt es jene, die ihn zu ernst nehmen und für etwas Schlechtes halten. Und die Humoristen eher für verdorbene Menschen [halten], die sich wahnsinnig in Schadenfreude ergehen – was sie mit Humor verwechseln."