"Machen ist wie wollen. Nur krasser." So steht es im Treppenhaus der Alten Post in Leipzig-Lindenau, einem der Veranstaltungsorte des Literarischen Herbstes. Das Graffiti ist zu einem Motto des diesjährigen Literaturfestivals geworden, das unter Bedingungen der Corona-Pandemie stattfindet.

Literatur erleben mit Corona-Regeln

Am Dienstag wird das Festival eröffnet mit einem Gipfeltreffen der diesjährigen Romandebüts im Ost-Passage Theater sowie einem Werkstattgespräch zur Übersetzung der Texte von Wolfgang Hilbig im Haus des Buches. Wie im vergangenen Jahr bietet das Festival in zahlreichen Lesungen, literarischen Diskursabenden und Lyrikpräsentation Raum für literarische Begegnungen. In diesem Jahr allerdings mit Abstandregelungen, Maskenpflicht für den, der nicht am Platz ist und begrenzte Sitzplätze.

Das Organisatorenteam (v.l.): Nils Kahlefendt, Claudius Nießen, Jörn Dege und Anja Kösler Bildrechte: Gert Mothes/dpa-Zentralbild/dpa Bei den Formaten zählt Bewährtes wie "Beste erste Bücher" und "Lyrikhotel", bei dem sich Leipziger Dichterinnen und Dichter Literaturschaffende von außerhalb einladen. Erneut ein Highlight für Nils Kahlefendt, der zum Organisationsteam des Festivals gehört: Die für mich spannendste Konstellation ist das Aufeinandertreffen von Kerstin Preiwuß – Leipziger Lyrikerin, auch mit Romanen hervorgetreten – und Marcel Beyer. Und ich würde sagen einen Büchner-Preisträger in einem semiprivaten Ambiente kann man auch nicht jeden Tag erleben.



Neu ist dagegen beispielsweise die Alumni-Lesenacht mit Absolventinnen und Absolventen des Deutschen Literaturinstituts Leipzig aus 25 Jahren. Schriftsteller und Professor am Literaturinstitut Josef Haslinger hält zum Auftakt die Festrede.

Gegen Literatur als Saisonware

Ein besonders Augenmerk liegt diesmal außerdem auf Themen und Titeln aus dem Frühjahr – jene Titel, die aufgrund der Corona-Krise, wenig Aufmerksamkeit geschenkt bekommen haben. "Das sind keine alten Hüte. Wir sind der Meinung gute Bücher altern nicht," sagt Kahlefendt.

Er und das Organisationsteam nehmen damit an der Kampagne #zweiterfruehling teil, die vom Literaturhaus Frankfurt initiiert wurde. Das Ziel ist zu demonstrieren, dass Bücher nicht als schnelle Saisonware gelten sollten, sondern nachhaltige und aktuelle Geschichten, Themen und Fragestellungen behandeln. So etwa der Roman "Pardise City" von Zoë Beck, der eine Dystopie von Deutschland erschafft, in dem die Gesundheit der Menschen durch den Staat überwacht wird. Er ist Teil der Veranstaltung Kriminaldauerdienst.

Internationales Programm in kleinem Rahmen

Aufgrund der Reisebeschränkungen ist auch das internationale Programm in diesem Jahr eingeschränkt. Ein Treffen mit Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels etwa fällt aus. Trotzdem soll die literarische Begegnung mit Portugal – dem Gastland der Leipziger Buchmesse 2021 – am Donnerstag stattfinden, wie Kahlefendt sagt: "Wir werden einen Abend haben im Literaturhaus in Leipzig, mit spannenden portugiesischen Autorinnen und Autoren und ihren Übersetzerinnen und Übersetzern. Da freue ich mich eigentlich sehr drauf und wir hoffen inständig, dass diese Leute reisen können."