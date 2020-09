"Ich war ganz stolz, dass meine Tante, die lange kein sorbisches Buch mehr gelesen hat, meinen Krimi 'Módre buny' gelesen hat und das cool fand", erzählt Lubina Hajduk-Veljkovićowa, Autorin von Krimis, einem Fantasyroman und etlichen Kinderbüchern. Leichte Unterhaltungsliteratur, sagt sie selbst dazu: "Es gibt die großen Schriftsteller, wie Jurij Koch oder Jurij Brězan und am Anfang habe ich mich gefragt, ob ich diese Latte jemals erreichen kann? Irgendwann dachte ich aber: Ich will das gar nicht! Ich will mich frei austoben." Der Erhalt der sorbischen Sprache ist für sie ein großes Thema. Trotzdem – oder gerade deshalb – schreibt sie in einem möglichst einfachen Duktus.

"Das Schöne im sorbischen Bereich ist, dass man so vielseitig sein kann und dass der Bedarf so groß ist. Andererseits gibt es nicht so viele, die das mitmachen, sodass viel auf einem lastet", sagt die Autorin, die regelmäßig für die Kinderzeitschrift "Płomjo" schreibt, Hörspiele und Songtexte für das sorbische Radioprogramm des MDR verfasst, Theaterstücke übersetzt und Obersorbisch an der TU Dresden lehrt. Für junge Autoren stehen, so Hajduk-Veljkovićowa, in der sorbischen Kulturszene viele Türen offen.