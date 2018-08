Der Literatur-Nobelpreisträger V.S. Naipaul ist tot. Der 85-jährige Schriftsteller ist nach Angaben von Angehörigen in seinem Haus in London friedlich eingeschlafen. Der indischstämmige Naipaul gilt als einer der größten Schriftsteller im englischsprachigen Raum. Zu seinen bekanntesten Werken zählen "An der Biegung des großen Flusses" und "Ein Haus für Mr. Biswas". Naipaul war 1989 zum Ritter geschlagen worden und hat den Literaturnobelpreis 2001 erhalten.