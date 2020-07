Der spanischsprachige Schriftsteller Juan Marsé ist am späten Samstagabend in Barcelona gestorben. Das teilte seine Agentin Carmen Balcells am Sonntag mit. Marsé wurde 87 Jahre alt. Bildrechte: dpa

Der Autor wurde am 8. Januar 1933 in der katalanischen Metropole als Juan Faneca Rota geboren. Später nahm die Halbwaise den Namen seiner Adoptiveltern an. Marsé begann bereits als Jugendlicher in einem Juweliergeschäft zu arbeiten. Er schrieb seinen ersten Roman ohne Anleitung während seines Militärdienstes.

Das graue Barcelona

Seine Bücher erzählen von einem grauen Barcelona, zwischen der Niederlage im spanischen Bürgerkrieg 1939 und dem beginnenden Aufschwung zur Touristenmetropole in den 90er-Jahren. Dabei ließ er Außenseiter auftreten und thematisierte auch immer die sozialen Unterschiede in der Stadtgesellschaft.

Genau dafür wurde Marsé verehrt und gefeiert. So drückte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez, der derzeit für ein Gipfeltreffen in Brüssel weilt, über den Kurznachrichtendienst Twitter sein Bedauern aus. Der Regierungschef nennt Marsé einen"Helden", der vor allem in Katalonien gefeiert wird, aber für ganz Spanien wichtig sei. Er sei ein "Mann fester Überzeugungen" gewesen, "der es durch seine Arbeiten geschafft hat, uns in die soziale Realität eines Barcelonas der Nachkriegszeit zu versetzen", schreibt sozialistische Politiker.

Zahlreiche Anerkennungen

König Juan Carlos von Spanien schüttelt Hände mit dem Autoren Juan Marse. Bildrechte: dpa Marsés Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, allen voran sein Roman "Letzte Tage mit Teresa". Mit dieser Dreiecksgeschichte gelang Marsé 1966 der Durchbruch als Schriftsteller. Auf deutsch erschienen unter anderem noch „Wenn man Dir sagt, ich sei gefallen ...“ (1986), „Die obskure Liebe der Montserrat Claramunt“ (1991), „Der zweisprachige Liebhaber“ (1993) und „Liebesweisen in Lolitas Club“ (2007). Seine Geschichten wurden außerdem für die Bühne und die Leinwand adaptiert.