Außen schwarz, innen weiß - auf den Cremekeks spielt Christines Spitzname Oreo an. Die 15-jährige Protagonistin in Fran Ross' Roman hat eine schwarze Mutter und einen jüdischen Vater, so wie die Autorin. In einer überdrehten Abenteuergeschichte erzählt sie, wie das Mädchen nach New York aufbricht, um ihren Erzeuger zu suchen. Ross' Debüt kam 1974 in den USA heraus, wurde aber kaum beachtet. Sie war wohl zu früh dran, als multiethnische Autorin einer köstlich politisch-inkorrekten Satire.