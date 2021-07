Helga Weyhe Bildrechte: dpa

Vor dem Buchladen steht bereits ein älterer Herr, gekleidet wie zu einer Beerdigung, dem Anlass angemessen, meint er. Er nehme Abschied von dem Buchladen. Und damit auch von einer ganz besonderen Frau: "Die alte Dame, ältere Dame, die immer noch Ratschläge gab für Bücher. Sie hat alle, fast alle, gelesen. Also wusste sie hier genau, was drinsteht. Das war für uns immer das, was man hier so geliebt hat."



Auch Helga Geißler, Keramikerin in München, ist hergekommen, um sich von dem Laden zu verabschieden, zu dem sie jahrzehntelang Verbindung hatte über die Buchhändlerin: "Helga Weyhe war für mich ganz wichtig. Ich bin zwar in Berlin und Bayern aufgewachsen, aber geboren in der Altmark. Die Altmark ist ein Bauernland, und darum war es für mich ganz wunderbar, dass die Helga hier solche Kultur in Salzwedel vertreten hat. Also wenn ich ein tolles Buch gesehen habe, die Helga hat es mir besorgt, und alle meine tollen Bücher sind von Helga Weyhe."