Bibliothek Rochlitz "Alte Lateinschule" erhält Sächsischen Bibliothekspreis

Der Stadtratsbeschluss zu Umbau und Modernisierung war keine einfache Entscheidung. Das Interimsquartier im einstigen Gebäude von Stern Radio oder die Unterbringung in einen leerstehenden Supermarkt standen auch zur Debatte. Umso mehr freut sich der Oberbürgermeister jetzt über die Anerkennung durch den Sächsischen Bibliothekspreis. "Das ganze Engagement der vielen Beteiligten und diese Würdigung ist noch mal ein Ausrufezeichen, was Bildung, Kultur und Geschichte betrifft, dass die Stadt sich doch dafür entschieden hat, diesen Weg zu gehen", sagt Oberbürgermeister Dehne.

26.000 Medieneinheiten auf 800 Quadratmetern stehen den rund tausend angemeldete Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung; Rochlitz hat nur rund 5700 Einwohner, da kommen also auch viele aus dem Umland in die Bibliothek. Dabei stets die Interessen von Alt und Jung zu befriedigen ist ein Spagat. Die Kleinen bekommen ihren ersten Bibliotheksausweis gleich in der Zuckertüte, auch das ist Leseförderung; die Räume für sie sind klein, kuschelig und anregend, bis zum Alter von 15 Jahren ist die Nutzung der Bibliothek frei, für Erwachsene allerdings wurde die Jahresgebühr auf 24, beziehungsweise ermäßigt 12 Euro, erhöht. 32 Stunden wöchentlich ist die Tür offen, ein Betrieb am Wochenende, am Sonntag wie es derzeit erfolgreich Dresdner Bibliotheken erproben, ist aus Personalgründen nicht möglich und vielleicht auch nicht nötig.