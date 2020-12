Literatur ist wie ein Seismograph, um die Zwischenräume zu beschreiben, in die ich empirisch nicht so ganz reinkomme. Für mich ist eines der besten Beispiele, wenn Christa Wolf Heimweh als Todesursache beschreibt. Das finden Sie in keinem medizinischen Lehrbuch. Und trotzdem kann man an Heimweh sterben.

Andreas Kossert