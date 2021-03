Erinnerungen sind ein Pfund, mit dem sich dichterisch wuchern lässt. Für Anja Kampmann bedeuten Flashbacks eine Quelle enormer Produktivität. Ihre jüngsten Poeme strotzen nur so von Rückblenden in die Vergangenheit, entbehren dabei aber jeglicher Melancholie. Vielmehr verkörpern sie einen berauschenden Bilderteppich, in dem sich Erlebnisse ihrer Jugend wie in einem Prisma brechen:

In meiner Klasse in meiner klasse sitzt der sohn des schweinebauern

es saßen andere söhne. viele hatten acker, rüben

eine schwäche für feuerlöschen, oder schreckschuss

dennoch: die apfelbäume blühten

die nächte noch kühl

so auch das bier die mädchen die süßen

parfum vanille im dunkeln

die apfelbäume blühten flächen gähnten

unter niedrigem ersten korn

...

Autobiografisch mit falschen Fährten

Mit ihrem Buch "Wie hoch die Wasser steigen" war Anja Kampmann 2018 sowohl für den Preis der Leipziger Buchmesse als auch für den Deutschen Buchpreis nominiert Bildrechte: Hanser Verlag Es mutet verführerisch an, solche Strophen 1:1 als Momente aus Anja Kampmanns privatem Dasein zu interpretieren. Immerhin wuchs die Autorin im niedersächsischen Lüneburg auf, einer ehemaligen Hansestadt, umgeben von Dörfern mit Feldern und Höfen. Natürlich besuchten dort Kinder der Landwirte die Schule, von denen in ihren Texten die Rede ist. Aber die Künstlerin beherrscht die Methode der Verfremdung. Sie legt falsche Fährten und praktiziert diese Technik grandios. Eindrucksvoll tut sie das in einem Text, der von Pubertierenden berichtet, die nicht unbedingt ihrer eigenen Generation entstammen müssen:

Sie aßen je zwei Camembert Zu irgendeiner Soap

Die jeden Abend über unseren Bildschirm flimmerte

Was wussten wir, wie lang das Leben währt

Vorortflimmern, der Lidschatten blau

Tanga, Gummibärchen, Disko

Irgendwo, wo keiner sah

Dass Bauchfell und die inneren Organe

Diese ganze Last Leben

Skybooster

Die Namen von Typen

Also das grelle Lichter über einem Dorf

Das rings die Vögel irritiert

man brauchte irgendwas.

Lyrikerin Anja Kampmann Bildrechte: IMAGO Konsequent beharrt Anja Kampmann darauf, dass literarische Arbeiten nicht zwangsläufig der Biografie des Verfassers entspringen. Damit plädiert sie für das Fiktionale und für die Rolle der distanzierten Beobachterin. In diesem Punkt ähnelt sie Franz Hessel, einem bedeutenden Lyriker des frühen 20. Jahrhunderts, der durch seine Wohnorte streifte und registrierte, was sich dort ereignete. Wenn auch unbewusst, inspiziert Anja Kampmann in dessen Tradition den Alltag:

Der Lottoshop Die sauren Tiere

Die Molle noch vor leeren Straßen

Flipperbude, Güterzüge

Die einzigen Banditen

Sind die Tage, ist das Sehnen

Unbestimmt, als gäbe es ein Glück

In weiter Ferne

Zahlen, die dich meinen

Wahrscheinlicher, als nur ein Abend

Der dich kennt

Ich binde meinen Pinscher draußen an

Stocher im Quadrat mit Kreuzen

Nach einem Hinweis auf das große Leben

diesen Lottoshop umrahmt.

Unterschwellige Leidenschaftlichkeit

Bei aller Sachlichkeit der Perspektive gönnt Anja Kampmann sich ab und an Momente tiefer Emotionalität. Ein ausladendes Liebesgedicht, das ihren Band abrundet, bezeugt diese unterschwellige Leidenschaftlichkeit imponierend:

Ich schreibe ein Liebesgedicht Und es gibt kein Außen

Zu diesem Gedicht

Uns gibt es

In den Berührungen

Die am weitesten entfernt sind

Von den Straßen

In Häusern, die an diesen Straßen stehen

Wir teilen uns einen Stuhl

Der knarzt, früh am Morgen

Steinstufen dampfen

Nach einem langen Regen

Ich lese ein Liebesgedicht

Ein zerschnittener Drahtzaun

zu einem Waldstück mit jungen Bäumen.

Anja Kampmanns ästhetische Virtuosität fußt auf Ungezwungenheit. Die Schriftstellerin brilliert nicht mit Eruptionen von Metaphern, sondern besticht durch einen natürlichen, unkomplizierten Stil, der es erlaubt, ihre Gedanken bis in tiefe Schichten hinein zu sondieren. Dass am Ende trotzdem ein Rest an Geheimnis bleibt, ist den fehlenden Worten zwischen den Zeilen zu verdanken.