Geschichten von Macht und Mobbing

Um Macht und Mobbing in prekären Verhältnissen geht es auch in der Geschichte. "Gerangel im Prekariat". Auch hier wähnt sich der Leser so nah an der Realität, dass der literarische Text auf der Strecke zu bleiben scheint. Es wird klar: ganz unten sind die Kämpfe um die größten Happen besonders hart und selten fair.

An einer Stelle heißt es: "Es hatte sich wieder einmal erwiesen, dass die Sozialarbeit zunehmend zum Auffangbecken von arbeitslosen Akademikerinnen geworden war." Promovierte Frauen werden weit unter ihrem Leistungsniveau eingestellt. Demütigung genug, möchte man meinen. Dazu kommen aber recht neue Methoden, Menschen zu entwürdigen und aus der emotionalen Bahn zu werfen. Anna Sperk macht deutlich, dass nicht die leitende Position den Menschen bestimmt, sondern der Mensch bestimmt, wie diese Position ausgefüllt wird.

Zitat aus "... im fliegenden Wechsel" Wie nützlich hatte es sich erwiesen, dass seine Frau als Berufscoach, sich Tag für Tag die Geschichten Gescheiterter anhörte. Jahrelang hatte sie aus dem Nähkästchen geplaudert, wie Menschen in ihrem Berufsfeld mattgesetzt wurden. So ruiniert, dass sie ihr Tätigkeitsfeld wechseln mussten und ihre Beratung benötigten, um herauszufinden, wie sie sich beruflich neu orientieren konnten.

Kritik an neoliberaler Leistungsgesellschaft

Ihre dritte Geschichte handelt von einem Wissenschaftler-Ehepaar. Antonia, kurz Toni, und Lutz sowie ihrer gemeinsamen zwölfjährigen Tochter Svenja. Beide sind promovierte Historiker. Ein Wissenschaftler-Ehepaar, wie es ein Karikaturist nicht besser hätte darstellen können: weltfremd, begabt und im steten Kampf um ihre finanzielle Existenz. So weltfremd aber auch wieder nicht, denn die beiden wohnen aus steuerlichen Gründen nicht zusammen. Es ist möglich, dass sich das Prekariat in Sperks Band an die schlechten Lebensbedingungen gewöhnt hat und - dem Künstler gleich - ein eher bescheidenes Leben führt.

Doch eins will die 1974 in Oelsnitz geborene Autorin, die selbst Ethnologie, Religionswissenschaften, Zentralasienwissenschaften und Informatik studiert hat, dennoch loswerden: Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, die uns nur vorgaukelt, jeder könne es schaffen, wenn er es nur wolle. Scheitern ist keine Option. Einer ganzen Generation in Akademikerkreisen, die nicht mehr als einen Monat vorausplanen kann und es dennoch wagt, zu träumen, ein Buch zu widmen, ist da nur konsequent.