Die Schriftstellerin und Journalistin Annett Gröschner erhält den Großen Kunstpreis Berlin. In der Jury-Begründung heißt es, sie sei "eine unermüdliche Chronistin der Stadt, ihrer Geschichte, ihrer Veränderung und natürlich ihrer Bewohner:innen". Der mit 15.000 Euro dotierte Preis soll am 18. März 2021 verliehen werden. In welcher Form die Preisverleihung stattfindet, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Romandebüt mit "Moskauer Eis"

Annett Gröschners Debüt-Roman "Moskauer Eis" erzählt eine bizarre Familiengeschichte. Bildrechte: aufbau verlag In den letzten Jahren lenkte Annett Gröschner ihren literarischen Blick verstärkt auf ihre Wahlheimat Berlin. Zuletzt erschien ihr Buch "Berliner Bürger*stuben. Palimpseste und Geschichten". Ihr literarisches Debüt gab sie jedoch mit ihrem Roman "Moskauer Eis" – eine erzählerische Annäherung an die Lebenswirklichkeit in der DDR. Der Roman wurde erfolgreich im Gorki-Theater Berlin sowie im Theater Magdeburg als Bühnenstück inszeniert.

Annett Gröschner bringt ostdeutsche Nachwendegeschichte in die Literatur

Zum 50. Jahrestag des Mauerbaus präsentierte Annett Gröschner gemeinsam mit dem Fotografen Arwed Messmer eine Ausstellung samt Buch mit dem Titel "Aus anderer Sicht. Die frühe Berliner Mauer“. Das Projekt zeigt Bilder von Mauerstreifen aus DDR-Innensicht, die bis zur Wende unter Verschluss gehalten wurden. Nach ihrem in Berlin spielenden Großstadtroman "Walpurgisnacht" verortet Annett Gröschner die Handlung ihres Buches mit dem Titel "Schwebende Last" zurück nach Magdeburg. Anhand des Porträts einer dort ansässigen Kranfahrerin zeichnet sie darin die Geschichte der Industrialisierung des Ostens nach. Sie schrieb Teile des Buches während ihres Stipendiums an der Kunststiftung Sachsen-Anhalt. Auch ihr Roman "Berolinas zornige Töchter“ verarbeitet ein Stück DDR-Geschichte, nämlich die der Frauenbewegung in Ost und West.

Es geht allgemein immer um Menschen, die von den Verhältnissen um sie herum bedroht oder traumatisiert sind, vom Krieg oder von der Wende. MDR Kultur-Redakteur Jörg Schieke