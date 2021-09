Aus dem Buch: Frau Menzinger: Wenn ick schon diesen Kerl da sehe. Sehn Se den? Det is der, dem det Kabriolett jehört. Dieset Männeken, wat kostet de Welt. Ne Landmine müsste jetze losjehn. Dafür, dass man uns Alte in Betreutes Wohnen steckt, damit die unter sich sein können. In unsern Häusern!



Darauf Frau Köhnke: Ach, Sie waren Besitzerin? Mussten Sie veräußern?



Frau Menzinger: Quatsch, Besitzerin. Icke! Ne Wohnung, in der meine Familie seit achtzig Jahren wohnt, is das etwa nich meine?