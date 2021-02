Er erhält Zutritt zum provisorischen Lager Kara Tepe, das nach dem Brand auf Lesbos errichtet wurde. Was er sah beschreibt er so: "Das Merkwürdige an der Situation war, dass ich gar nicht so sehr erschrocken war von dem, was ich dort sah. Ich konnte mich ziemlich frei und unbehelligt durch das Camp bewegen. Das ist etwas, was andere nicht konnten, zum Beispiel jene, die journalistische Berichte gemacht haben. Aber ich war eher über die eigene Unerschrockenheit erschrocken. Ich fühlte mich wirklich – so habe ich es auch im Buch formuliert – als würde ich in so ein Nachrichtenbild reinfahren."

Im Sommer 2020 brannte das Flüchtlingslager Moria Bildrechte: picture alliance/dpa/AFP via Unicef Deutschland