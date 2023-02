Die albanisch-britische Philosophin wuchs in der Sozialistischen Volksrepublik Albanien auf. Die Unfreiheit der Menschen war dort noch größer als in der DDR. Doch mit dem Ende der Diktatur wählen sich die Menschen eine neue Unfreiheit. Bildrechte: IMAGO/Panama Pictures

Die 10-jährige Lea verbringt eine wirklich glückliche Kindheit in der Sozialistischen Volksrepublik Albanien, völlig isoliert vom Rest der Welt. Den Machthaber Enver Hoxha nennt sie liebevoll Onkel Enver und auf dem Schulweg geht sie so gern an der schönen Stalin-Statue vorbei. Doch bald muss sie erkennen, dass sie in einer Diktatur lebt und sieht zu, wie ihr Land zerfällt. Und plötzlich ist nicht nur die Zukunft ungewiss, sondern auch die Vergangenheit: Denn warum will niemand über früher reden? Was ist da Schlimmes geschehen? Jeder hat seine eigene Wahrheit, sogar in der eigenen Familie. Und dann mündet das Versprechen von Freiheit und Demokratie in eine neue, frei und geheim gewählte Unfreiheit.