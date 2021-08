Im 70-minütigen Hörspiel "Atlas" erzählt Thomas Köck von Arbeitsmigration in den 80er-Jahren, vom Untergang der DDR und von einem Kind, das nach Vietnam reist, um dort seinen Vorfahren nachzuspüren: Kurz nach dem Ende des Vietnamkriegs 1975 floh die Großmutter mit ihrer Tochter als "boat people" aus Saigon. Jedoch kennterte das Schiff und Mutter und Tochter wurden getrennt. Die Großmutter konnte als Kontingentflüchtling von einer Flüchtlingsinsel gerettet und nach Westdeutschland gebracht werden. Später wird sie aus der BRD zurück nach Vietnam kehren. Ihre totgeglaubte Tochter wächst als Adoptivkind auf und wird als junge Erwachsene als Vertragsarbeiterin in die DDR entsandt, die ab 1980 vietnamesische Gastarbeitende aufnahm.

In seiner vietnamesischen Familiengeschichte, die in der DDR und in der Bundesrepublik ihre Spuren hinterließ, verschränkt der mehrfach ausgezeichnete Autor Thomas Köck virtuose Bilder von Bootsflüchtlingen mit hoch aktuellen Wirtschaftsfragen. Mit seinem Hörspiel ist Köck damit eine ungewöhnliche und mitreißende Sicht auf die politische Wende im Jahr 1989 gelungen.