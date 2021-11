Die Lyrikerin und Schriftstellerin Marie T. Martin ist tot. Wie der Leipziger Verlag Poetenladen jetzt mitteilte, starb sie am 2. November nach schwerer Krankheit in ihrer Heimtstadt Freiburg. Sie wurde 39 Jahre alt.

Für Heidtmann ist Marie T. Martin eine "Meisterin der 'kleinen Form', eine viel geachtete Dichterin, die gerade mit ihrem letzten Buch weite Anerkennung fand". Ebenso zeigten ihre kurzen Erzählungen ihre poetische Kraft: "Die Bilder in ihren Texten sind von großer Helligkeit und Prägnanz."

Marie T. Martin gehörte laut Heidtmann zu den leisen, poetischen Stimmen in der deutschen Literaturszene: "Sie hatte noch vieles vor. Neue Gedichte und Erzählungen waren in Arbeit. Nach langer, schwerer Krankheit starb sie und hinterließ ein schmales, intensives Werk, eine eindringliche Rede an uns alle".