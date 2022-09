"Bautzen im Dazwischen" Neues Sachbuch dokumentiert Ende der DDR in Bautzen

Bautzen im Herbst 1989: Als Teenagerin demonstrierte Bettina Renner mit ihren Freunden aus der Kirchgemeinde gegen die kommunistische Tyrannei in der DDR. In ihrem Sachbuch "Bautzen im Dazwischen" dokumentiert sie nun, über 30 Jahre später, die Lebensläufe von Bautzener Bürger*innen in der Endphase des SED-Regimes. Dafür führte die Bautzener Künstlerin viele Interviews und zeichnet so eine packende Chronik über eine "Ära der Lethargie".