Doch auch ihre Herkunft aus Ostdeutschland macht Marlen Hobrack explizit zum Thema und macht Unterschiede aus, nämlich darin, was man in Ost und West unter gesellschaftlicher Mitte verstünde. Historisch bedingt würden hier wie dort andere kulturelle Werte nachgelebt, was dazu führe, dass die Ostdeutschen sich missverstanden fühlten und die gesamtdeutsche Politik an den Ostdeutschen vorbeiregiere.

Wie aber könnte die gesellschaftliche Spaltung in Ost und West, in Oben und Unten überwunden werden? Für Marlen Hobrack liegt die Lösung in der Schule. So wie sie sich selbst als Kind eines Arbeiterhaushaltes im Bautzener Gymnasium nicht fremd fühlte, so müsste es auch heute funktionieren. Allerdings käme es darauf an, Kinder aus belasteten Familien nicht zu stigmatisieren, sondern auf ihre individuellen Bedürfnisse zu reagieren. "Kinder aus bildungsfernem Elternhaus versagen nicht in der Schule, weil die Eltern zu Hause nicht vorlesen. Sondern da gibt es oft ganz komplexe und schwierige Muster, wie auch in dem Elternhaus meiner Mutter", so Hobrack.