Dieses Buch, das 2024 den Deutschen Buchpreis bekommen hat, führt mitten ins Gestirn. Nyx, Aamon, Salvan, so und ähnlich göttlich heißen Figuren in Martina Hefters neuem Roman, und mittendrin stehen Juno und Jupiter. Ein Künstlerpaar in mittleren Jahren, in Leipzig lebend, er leidet an Multipler Sklerose, sie an Schlaflosigkeit. Aber ums Leid geht's hier kaum, sondern um das, was aus den Momenten wächst.