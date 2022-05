Wir haben zum Beispiel eine Kooperation aufgebaut, in der wir über die Kollegen in Kiew Kontakt mit ukrainischen Verlagen haben und kaufen diese Bücher an. Das hilft den Verlagen. Aber es hilft eben auch den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, den eben daran gelegen ist, dass die Kinder weiterhin den Kontakt zur Bibliothek halten – und natürlich mit der Zuversicht verbunden, dass sie irgendwann auch wieder in Kiew die Kinderbibliothek aufsuchen.