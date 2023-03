Wieland war aber nicht nur ein Sprachinnovator. Er hat außerdem mit viel Geschick das geschaffen, was wir heute "Weimarer Klassik" nennen – zu Unrecht denken wir dabei nur noch an die beiden Säulenheiligen Goethe und Schiller. Wieland war als erster da, und er bereitete buchstäblich den Boden für das, was noch kommen sollte. Nicht zuletzt hat er neue literarische Formen und Erzählweisen entwickelt. Der Germanist und Literaturmäzen Jan Philipp Reemtsma würdigt "Christoph Martin Wieland" nun mit einer großen Biografie, deren Untertitel die Wirkmacht des Biberacher Pfarrerssohns prononciert herausstellt: "Die Erfindung der modernen deutschen Literatur".

Auszug aus dem Buch "Er war nicht weltgewandt und sicherlich nicht routiniert darin, mit Gleichaltrigen umzugehen. Er neigte wohl zu einer - zuweilen prätendierten - Ernsthaftigkeit, vielleicht Gravität (Geßner karikiert das ja). Er debattierte, besser vielleicht: dozierte gern über literarische und philosophische Themen, liebte es wohl auch, zu rühren mit moralischem und religiösem Tremolo. Das wird er zwar radikal ablegen, aber in jenen Tagen war es noch so, und damit kam er an, eben bei jenen älteren Damen, denen er den Hahn-im-Korb gab."

Weltgewandt war Wieland wirklich nicht, und bei gesetzteren Damen kam er zunächst besser an als bei den jüngeren. 1733 wurde der Dichter in einem Dorf bei Biberach geboren, in der tiefsten schwäbischen Provinz. Nachdem er sich als Hauslehrer in Zürich und Bern verdingt hatte, kehrte er nach Biberach zurück und wirkte als Kanzleiverwalter. Was er da alles in einem unsäglichen Stil schreiben musste – Reemtsma liefert Kostproben! Kurze Zeit war er dann sogar Professor für Philosophie in Erfurt, wurde aber von Anna Amalia nach Weimar abgeworben, um den künftigen Herzog Carl August den letzten Schliff zu geben und auf seine Regierungsgeschäfte vorzubereiten.