Bismarck-Kitsch für den Hausgebrauch

Solche bis heute fortbestehenden "Bismarckereien" sind nur die Spitze einer Bismarck-Verehrung, die mitunter auch skurrile politische Züge annehmen kann. Der Historiker Konrad Breitenborn hat im Geburtsort Bismarcks in Schönhausen (Altmark) einige Objekte dieser Art zusammengetragen:

"Wenn die Leute einen Bismarck-Krug hatten, der wie Bismarcks Kopf aussah, dann hat man da zwar auch Bier draus getrunken, aber es war auch gleichzeitig ein kleines Denkmal. Und wenn man das zu Hause auf der Kredenz stehen hatte, dann war es ein Denkmal für den Hausgebrauch. Und man konnte gleichzeitig dokumentieren: Ich bin Bismarckianer. Wo ein Bismarckkrug stand, da hing in der Regel kein Bild von August Bebel." Breitenborn ist außerdem Vorsitzender des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt sowie Autor des Buches "Bismarck: Kult und Kitsch um den Reichsgründer".



Nach Bismarcks Entlassung aus dem Amt und erst recht nach seinem Ableben überschlägt sich dann die auf ihn gerichtete Begeisterung und trägt weitere wundersame Blüten.

Kanonen vor dem Bismarck-Schloss

Vor den Resten des Bismarck-Schlosses (der größte Teil wurde in der DDR unter Walter Ulbricht gesprengt) stehen heute wieder zwei Kanonen, die einst Kaiser Wilhelm seinem Kanzler zum Geschenk machte. Immer am zweiten September, dem Sedantag, der an die entscheidende Schlacht im deutsch-französischen Krieg erinnerte, wurden sie unter dem Jubel der Bevölkerung abgefeuert. "Am Sedantag 1898, also da war Bismarck schon tot, krepierte eine von den Kanonen und hat drei Männer des Ortes schwer verletzt, dem einen hat es die Hand abgerissen", berichtet Konrad Breitenborn.

Vom Mythos zum Missbrauch

Kein deutscher Ort im Kaiserreich, der ohne Bismarckstraße bliebe. Ganz zu schweigen von den Bismarck-Seen, Bismarck-Gebirgen, Bismarck-Archipelen, Bismarck-Gletschern, Bismarck-Plätzen und Bismarck-Städten in den deutschen Kolonien, aber auch in Südamerika und den Vereinigten Staaten. Bismarckvereine und -gesellschaften schießen damals wie Pilze aus dem Boden. Die Verehrung des Reichseinigungskanzlers wird zur patriotischen Pflicht, zur Konfession. Wer sich nicht zu ihr bekennt, hat kaum Chancen auf eine höhere akademische oder Beamtenlaufbahn. Nachzulesen ist das in Hermann Sudermanns Roman "Der tolle Professor".

Die Bismarck-Türme als lohendes Band