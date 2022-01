Die um 1900 erbaute Villa mit der hellgelben Fassade und der prächtigen Freitreppe steht an einer der schönsten Stellen von Blankenburg, an einem Hang in Waldnähe mit freiem Blick zum Großen Schloss und ins Harzvorland. In diesem Haus hat von 1939 an eine Zeit lang der Großvater von Dieter Hallervorden gewohnt und Klein Didi hat hier manch Ferientag verbracht.