Erfurt - Die blaue Stadt

Jörg Rüpke ist Professor für vergleichende Religionswissenschaft am Erfurter Max-Weber-Kolleg. Dort forscht er zum Zusammenspiel von Religion und Urbanität – konkret zur Frage, wie Religion die Entwicklung von Städten beeinflusst. Und, andersherum – wie Städte auch Religionen beeinflussen können. Um die eigene Arbeit einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, nahmen er und seine Ko-Autoren Sara Keller und Martin Christ sich eines konkreten Beispiels an – eben der Stadt Erfurt. Im Buch spüren sie nun den Wechselbeziehungen zwischen christlicher und jüdischer Religion und der Stadtentwicklung nach. So erzählen sie etwa, dass neue religiöse Vorstellungen im Mittelalter zum wirtschaftlichen Aufstieg Erfurts beitrugen.

Durch die einsetzende Marienverehrung setzte damals plötzlich ein Run auf die Farbe Blau ein: Das blaue Gewand der Jungfrau Maria musste angemessen dargestellt werden, und mit der Färberpflanze Waid war das möglich. So heißt es im Buch dazu: "Mit der Verbreitung von Blau in den religiösen und politischen Sphären war plötzlich der blaue Farbstoff gefragt. Religiöse Praktiken hatten gemeinsame visuelle und mentale Muster geschaffen, die sowohl die Kulturlandschaft als auch die komplexe städtische Wirtschaft stark beeinflussten. Erfurt mit seiner Waidtradition wurde zu einem unumgänglichen Umschlagsort und damit zu einem dynamischen Marktplatz."

Die 'Kneipen' steckten Büschel von Gersten über ihre Türen, um zu signalisieren, dass sie frisches Bier zur Verfügung hatten, was sie zu attraktiven Orten für einen geselligen Abend für Studenten und Bürger gleichermaßen machte. Hier lässt sich eine weitere, weniger wohlschmeckende Verbindung zum blauen Erbe Erfurts nachweisen: Als Urin für die Herstellung von Waid benötigt wurde, durften Studenten und Bürger in einigen der Tavernen, deren Wirte den Urin an die Waidproduzenten verkauften, kostenlos trinken. Wer hätte gedacht, dass Urin ein wertvolles Gut sein könnte?

Das Buch hat in der deutschen Fassung gerade mal 65 Seiten. Fast ein bisschen zu wenig Umfang, um eine an Geschichte so reiche Stadt zu erfassen. Jörg Rüpke schließt nicht aus, dass es irgendwann eine Fortsetzung geben wird. In dieser städtischen Schatzkiste warten bestimmt noch einige Überraschungen.