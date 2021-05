1946. Der 2. Weltkrieg ist noch nicht lange vorbei, die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen steht ganz am Anfang. In dieser Zeit fasst der Psychologieprofessor David. P. Boder einen Plan: Er möchte wissen, was passiert ist – ungeschönt und aus erster Hand. Er beginnt, überall in Europa, Displaced Persons zu interviewen – Menschen, die von den Nazis verschleppt und inhaftiert worden sind. Völlig ungewöhnlich dabei: Boder zeichnet die Interviews auf Drahtton-Spulen auf, so entsteht die weltweit erste Sammlung von Audio-Interviews mit Überlebenden der Shoah.

Interview mit 17-jährigem Holocaust-Überlebenden

Einer von ihnen ist Gert Silberbart, zum Zeitpunkt des Interviews gerade einmal 17 Jahre alt ist. Er hat Auschwitz und Buchenwald überlebt. Im Interview mit David P. Boder erzählt er: "Dann kamen wir in die einzelnen Baracken, man nahm unsere Namen und Personalien auf, unser Alter, steckte uns in die einzelnen Buchsen." Boder: "Was haben Sie als Ihr Alter angegeben?" Silberbart: "Mein richtiges Alter, 14 Jahre." Boder: "Ja. Nun?" Silberbart: "Wir schliefen dann bis morgens um fünf, morgens um fünf bekamen wir erst ein wenig Kaffee, ein Stück Brot, und mussten uns dann vor den Block stellen, wo uns dieses Strammstehen und diese ganzen Schritte, dieser Marschschritt beigebracht wurden." David P. Boder mit Studierenden am Illinois Institute of Technology in Chicago, 1949. Bildrechte: IIT Chicago, Paul V. Galvin Library

Weitestgehend unbekannte Interviews

Über 100 Interviews hat Boder damals geführt, mittlerweile sind sie in die Bestände des Chicagoer Archivs "Voices of the Holocaust" übergegangen, auf dessen Website man sie unkompliziert anhören kann. Dennoch sind die Gespräche in Deutschland nach wie vor weitgehend unbekannt. Ein Umstand, den Axel Doßmann ändern möchte.

Historiker Axel Doßmann Bildrechte: Susanne Regener Der Historiker forscht an der Uni Jena zu Boders Gesprächen, setzt sie in Seminaren ein, weil, wie er sagt, sie neue Perspektiven eröffneten: "Hier sprechen eben auch sehr viele junge Menschen. Die jüngste war 13 Jahre, als sie von David Boder interviewt wurde. Viele sind 18, 20 und haben ihr Leben noch vor sich. Und müssen aber auch erst mal Fuß fassen. Sie sind "Displaced Persons", entwurzelt. Insofern sind sie wirklich noch auf der Suche, überhaupt Tritt zu fassen in dieser neuen Welt."

Boder schreckt nicht vor Detailfragen zurück

Boders Interviews unterscheiden sich nicht nur beim Alter der Interviewten von denen, die später ab den 70ern mit der Kamera geführt wurden. Sie unterscheiden sich auch im Ton. Boder fragt ohne Rücksicht nach den schlimmsten Details – einfach, weil sie noch nicht bekannt sind. Und die Interviewten antworten mit einer Nüchternheit, die erschreckt: "Sie sind noch sehr viel sichtbarer, erkennbarer, hörbarer traumatisiert. Und ein Effekt dieser Traumatisierung ist gewissermaßen, dass man das Schrecklicke an der zu erzählenden Geschichte abspaltet und sich das emotional gewissermaßen gar nicht artikuliert, weil dafür noch gar keine angemessene Sprache gefunden ist."

Gert Silberbarts Interview geht weiter: "Dieser Lagerarzt entschied dann auch wieder durch ein Wink seiner Hand rechts oder links, links die wanderten in den Gasofen rechts sie blieben weiter bei ihrer Arbeit." Boder stellt eine Rückfrage: "Was heißt das, sie wanderten in den Gasofen?" Silberbart: "Sie wurden alle sofort gesammelt von der SS." Boder beharrt auf seiner Frage: "Ja, was heißt das, sie wanderten in den Gasofen?" Silberbart: "Selbstverständlich gab es großes Geschrei, denn die Leute wussten alle, wohin sie kamen. Es war nicht das erste Mal, dass solche Situationen vorkamen. Sie kamen dort auf einen Block, alle zusammen unter starker SS-Bewachung und wurden dann meistens am darauffolgenden Tag sofort in Wagen verladen und nach Birkenau und in die Gaskammern gebracht."

Boder-Interviews in Schulen einsetzen