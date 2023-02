Damals hätten sich unter anderem das Kino, das Kabarett und der Pelikan e.V. zusammengeschlossen, um ein Brigitte-Reimann-Jahr durchzuführen. Vor allem Iser habe dabei eine wichtige Rolle gespielt – weil sie die wichtigen Fördermittel besorgt hätte. "Denn ohne Moos nix los!" erklärt Göthe-Obieglo. Und so konnte beispielsweise auch Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden, so hingen Banner mit Reimann-Zitaten über der Straße.

Der kulturvolle Elan konnte zwar nicht die ganze Zeit gehalten werden, so Stadtführer Vogt, aber die Veränderung sei auch in der Stadt spürbar geworden. Inzwischen gäbe es eine Frauenortstafel mit biografischem Hintergrund, am Wohnhaus sei eine Gedenktafel und man habe sogar die Urne von Reimann nach Burg geholt. Nicht zu übersehen ist zudem ein riesiges Graffiti-Gemälde an einer Häuserwand, genau an der Stelle, wo einst das Geburtshaus von Brigitte Reimann stand. Die Schriftstellerin selbst hat die Stadt auch literarisch verweigt, ihre Erzählung "Die Geschwister" ist in Burg angesiedelt.