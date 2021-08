Buchtipp Warum Thüringens Burgenreichtum einmalig ist

2010 ist der Verein "Burgenstraße Thüringen" gegründet worden, um auf die Orte noch mehr aufmerksam zu machen und sie besser zu erhalten. Genau darauf zielt auch das neue Buch ab. Zwei Jahre hat Ullrich Großmann daran gearbeitet. Entstanden ist ein großes, opulentes Buch. Nichts für den Wanderrucksack. Es wiegt zwei Kilo und bietet Burgen-Wissen kompakt.

Erstaunlich gut erhalten

Früher gehörte jede Burg zu einer bestimmten Herrschaft. Wer heute unterwegs ist, kann die Dichte der Bauwerke bewundern und sieht besonders viele gut erhaltene Bauten. Großmann erklärt: "Wir haben etwa mit dem Kyffhäuser Bauwerke, die bis ins 11. und frühe 12. Jahrhundert zurückgehen, mit der Wartburg, mit Weißensee zwei ganz prominente Bauten des 12. Jahrhunderts in einem Erhaltungszustand trotz aller Überformungen, der in anderen Bundesländern so kaum anzutreffen ist. Wir haben fantastische spätmittelalterliche Burgen und Burgruinen."

Mittelalterliche Burg in gutem Zustand: die Wartburg bei Eisenach Bildrechte: Wartburg-Stiftung Eisenach

Was Ullrich Großmann in all der Detailarbeit fasziniert hat, sind manchmal Kleinigkeiten, die doch Überraschungen in seiner Recherche waren. Er fand Bauten, die auf einmal etwas älter oder auch etwas jünger waren, als bisher angenommen sowie bislang unentdeckte Räume. Er vermutet beispielsweise auf der Wartburg die historischen Zugangswege in das Innere des Hauptgebäudes gefunden zu haben.

Jüngere Geschichte ausgespart

2003 fiel die Entscheidung, auf der Heldburg im thüringisch-fränkischen Raum das erste überregionale Burgenmuseum einzurichten. Ein fantastisches Luftbild ziert das Buchcover. Doch im Kapitel fällt eines auf: Die Tatsache, dass hier auch einst ein DDR-Kinderheim war, wird im Buch nicht erwähnt, mit keiner Silbe. Trotz oder wegen der teils beschämenden Zeugenaussagen ehemaliger Heimkinder? Der Autor spart die Nutzung der Burgen im 19. und 20. Jahrhundert bewusst aus. "Es gab auch in Hessen, wo ich eigentlich herkomme, Burgen in denen Kinder misshandelt worden sind und Schlimmeres. Das gehört aber nicht in ein Buch zu Burgen der Burgenstraße", meint Großmann.

Beherbergte zu DDR-Zeiten ein Kinderheim: die Veste Heldburg Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Auch dass während der DDR-Zeit manches Objekt verloren ging, nicht saniert oder überformt wurde, ist nicht das Anliegen von Ullrich Großmann, der aber sagt: "Die DDR-Zeit hat Burgen nicht im Blickfeld gehabt, ganz klar. Das galt als Feudalarchitektur und auf den Gedanken, dass die Burgen nicht von den Adeligen selbst gebaut worden sind, nicht einmal von ihnen selbst finanziert worden sind, sind nur ganz wenige seinerzeit gekommen."

Der Autor wünscht sich, dass die Leser des großen, neuen Burgen-Buches nicht nur die Thüringer Burgenstraße neu erkunden mögen, um das Interesse an den Bauwerken zu wecken. Er will Wissen vermitteln und damit auch den historischen Wert – zumindest den des frühen und späten Mittelalters.