Spiegelmans Zeichnungen sind eine herrliche Ergänzung der vielen kleinen Ideen, die ohnehin schon in der Geschichte stecken. Alle paar Seiten garniert er sie in einer doppelseitigen Zeichnung mit frechen Details: einem Krankenwagen, der statt des roten Kreuzes ein Hakenkreuz an der Tür hat oder einem Untoten, auf dessen Kleidung "Dead Lives matter too" steht. Wie Coover zitiert auch er aus dem prall gefüllten Speicher der Popkultur, und wie in seinen eigenen Büchern sucht und findet er auch in den düstersten Momenten Humor.

Der Schöpfer der "Maus"-Comics und Pulitzer-Preisträger Art Spiegelman hat die Illustrationen für "Street Cop" beigesteuert. Bildrechte: "Zoohandlung Living Dead" aus "Street Cop" © S. Fischer Verlage