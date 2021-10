Schriftstellerin Grit Poppe wurde 1964 in Boltenhagen geboren und hat am Literaturinstitut in Leipzig studiert. Die Autorin schreibt Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. In Jugendromanen setzte sie sich bereits mit dem Leben von Heimkindern auseinander. Für den Jugendroman "Weggesperrt" wurde sie vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher. Zuletzt von ihr erschienen sind die Jugendbücher "Alice Littlebird" (2020) und "Verraten" (2020) sowie der Roman "Angstfresser" (2020).



Niklas Poppe ist ihr Sohn und wurde 1991 in Potsdam geboren. Er studierte Deutsche Sprache und Literatur sowie Geschichtswissenschaft an der Martin-Luther-Universität (MLU) in Halle und beschäftigt sich als Historiker und Mitarbeiter in Gedenkstätten in Halle, Bernburg und Potsdam mit dem Nationalsozialismus und der DDR-Geschichte. Niklas Poppe lebt in Halle.