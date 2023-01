Was wäre, wenn Orte ihre Geschichte erzählen könnten? Die Schriftstellerin Bettina Wilpert hat sich eine Leipziger Straße genommen und deren Geschichte aus der Perspektive dreier Frauen verschiedener Generationen erzählt. Zum Beispiel Lilo, die in den 40er-Jahren in der Lerchenstraße festgehalten wird, weil sie mit ihrem Vater für den kommunistischen Widerstand gearbeitet hat. Oder die 17-jährige Manja, die in der DDR in eine sogenannte "Tripperburg" eingewiesen wird. Die Frauen könnten unterschiedlicher nicht sein – und dennoch eint sie die weibliche Sicht der "Herumtreiberinnen". So hat Wilpert ihr Buch auch genannt.



Eine Empfehlung von MDR KULTUR-Literaturkritikerin Frauke Siebels