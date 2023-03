Die Leipziger Illustratorin Franziska Junge berichtet nicht von anderen Frauen, sondern skizziert in ihrem Tagebuch "Any Day Now" ihr eigenes Leben. Jeden Abend zeichnet sie ein Bild von dem, was ihr vom Tag im Gedächtnis hängengeblieben war. Neun Jahre, von 2003 bis 2012, hat sie dieses Experiment betrieben, etwa 2.000 Filzstift-Zeichnungen in schwarz-weiß sind dabei herausgekommen. Und so können wir Junge in ihrem Werdegang begleiten, von der Studentin bis zur angehenden Künstlerin, Ehefrau und Mutter.