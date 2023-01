Am einstigen Rennen um den Weltraum war auch die DDR beteiligt, es wurde alles versucht, um den Menschen ins All zu befördern. Das bedeutete aber auch, überhaupt erst die richtigen Menschen finden zu müssen. In ihrem Buch erzählt Ines Geipel - vor allem bekannt durch ihre Recherchen zu Doping in der DDR - von Forschungsprogrammen der NVA, die versuchten, Menschen mit fragwürdigen Mitteln für den Flug ins All zu trimmen. Dabei will Geipel "mehr als nur eine weitere Unrechtsgeschichte aus dem Osten erzählen", betont unser Kritiker. Immer wieder wirft sie auch den Blick in den Westen und stellt Bezüge in die Gegenwart her. Ein spannendes Buch über die Grenzen der Wissenschaft.