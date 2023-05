Im Buch wollen fünf junge Leute mit den Vögeln ziehen. Wir begegnen ihnen das erste Mal im Jahr 1977. Da sind sie noch Kinder und Jugendliche, die an verschiedenen Orten aufwachsen. Auf dem Land in Thüringen, in einer Kleinstadt vor den Toren Leipzigs, in Berlin und einem Ort am Wasser, wo es ein Stahlwerk gibt. Das könnte Brandenburg sein. Auf alle Fälle ist es die DDR. In dem Jahr, nachdem Biermann ging und nicht wiederkommen durfte. Als das begann, was zum Untergang dieser sich sozialistisch gebenden Gesellschaft führte.