Buchkritik "Wo wir Kinder waren" Leipziger Autorin legt mitreißenden Roman über Sonneberger Spielzeugfabrik vor

Hauptinhalt

Die Leipziger Autorin Kati Naumann hat wieder einen langen Roman geschrieben, und wieder spielt er in Thüringen. Ging es in ihrem Buch "Was uns erinnern lässt" von 2019 um ein ehemaliges Hotel an der innerdeutschen Grenze, rückt Kati Naumann jetzt mit "Wo wir Kinder waren" die Sonneberger Spielzeugindustrie in den Blick. Eine Buchempfehlung.