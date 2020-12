Anne Hathaway wurde in der Literatur bisher gern als Schreckschraube dargestellt, vor der Shakespeare jahrelang nach London ans Theater Reißaus nahm – doch hier bekommen wir ein ganz anderes Bild. Agnes, so heißt sie in diesem Roman, ist eine feinsinnige und etwas mysteriöse, sehr kluge Frau, die gebildet ist in Kräuterkunde und im Heilen, schön und selbstbewusst, sogar ein bisschen in die Zukunft sehen kann sie. Stets ist sie mit einem Falken unterwegs, eine weiße Hexe, die den Menschen im Ort hilft, über die aber auch viel getuschelt wird.

Maggie O'Farrell hat für ihren Shakespeare-Roman gründlich recherchiert. Bildrechte: Piper

Wir begleiten Agnes durch ihr Leben, bekommen die ersten sehr verliebten Ehejahre mit Shakespeare erzählt, die Geburt der ersten Tochter, die Geburt des Zwillingspärchens Judith und Hamnet. Und dann passiert etwas, das einem grade jetzt in diesem Moment das Blut gefrieren lässt: die Pest kommt ins Haus nach Stratford.



Wir sind plötzlich mitten in einem Epidemie-Geschehen. All das ist natürlich noch nicht im Schatten von Covid-19 geschrieben, nur lesen wir es so. Und es liest sich wahnsinnig unheimlich, diese Beschreibung des Näherrückens der Pest von Italien bis England, bis in das Haus des Handschuhmachers in Stratford-upon-Avon.



Da packt ein Glasmachergeselle in Venedig schöne Knöpfe in eine Schachtel und polstert die mit alten Lumpen aus, in die wiederum verseuchte Flöhe hüpfen. Eben diese Perlen packt Judith in England in einer Näherei aus, erkrankt an der Pest, wird sie überleben und steckt aber ihren Bruder an, der daran stirbt.