André Kudernatsch sinniert in seinem Buch "Du wirst nicht alt im Thüringer wald" unter anderem über eine Alternative zum Sandmännchen. Bildrechte: André Kudernatsch

Auf einem der den Band illustrierenden Fotos sehen wir Kudernatsch auch unweit der Erfurter Krämerbrücke Arm in Arm mit einem Dino des ostdeutschen Fernsehens. Trotz solcher Vertrautheit fordert er in einer Kolumne: Der Sandmann muss weg. Freilich nicht, ohne einen Vorschlag für dessen Nachfolge-Cast anzubieten: "Eine Schlummerfee, eine Sandmännin, eine Sandfrau, eine Sandine oder kurz: Sandy! Sandy kann schwarz sein – oder lesbisch oder beides. Oder Transgender – und die Kinder könnten sich jeden Abend überraschen lassen, ob Sandy als Frau oder Mann oder als nichts von beidem auftritt. Sandy – auch als App fürs Handy (Sorry, da konnte ich nicht widerstehen)."



Das Kalauern gehört zu den unbedingten Qualitäten des Autors, wie auch gelegentliche Ausflüge ins Lyrische. Als ehemaliger Pressesprecher der Erfurter Bundesgartenschau hält Kudernatsch schelmisch Rückschau auf dieses florale Highlight und übt sich gekonnt in der hohen Kunst der Blümchen-Lyrik.