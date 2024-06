Die Ich-Erzählerin ist eine angesagte Künstlerin, die sich zum 45. Geburtstag einen Roadtrip allein nach New York schenkt. Sie strandet nach nur kurzer Strecke in einem Hotel, beginnt eine Romanze mit einem jungen Mann (vor allem in ihrem Kopf), beginnt Amour fous mit wechselnden Frauen und stellt ihr Leben nicht nur in Frage. Sie nimmt es in die Hand. Und verteidigt ihre Libido gegen jedes von außen angetragene Klischee einer verblühenden Sexualität. Mitten im Hormon-Struggle versteht sie, was in ihrem Körper passiert und nimmt uns mit auf eine Reise, die so offen und mutig und voller Eskapaden ist, dass es immer wieder den Atem raubt.