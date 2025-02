Bildrechte: Aufbau Verlag

Geburtstag am 21. Februar Gerhard Gundermann: Dieses Buch beleuchtet "Gundis" außergewöhnliches Leben

21. Februar 2025, 04:00 Uhr

Wer war Gerhard Gundermann? In seinem Buch zeigt Andreas Leusink, dass Gundermann – geboren am 21. Februar 1955 in Weimar – alles war, was man in der DDR nur sein konnte: Baggerfahrer und Liedermacher, Offiziersschüler und Befehlsverweigerer, Genosse, Stasi-Spitzel und Rebell – und das alles nicht nacheinander, sondern auf einmal. Er wollte das so. Und es hat ihn zerrissen. Die Biografie "Gundermann – Von jedem Tag will ich was haben, was ich nicht vergesse ..." beleuchtet sein Leben, das am 21. Juni 1998 in Spreetal ein plötzliches Ende fand.