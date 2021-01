Buchbranche im Lockdown: "2020 hat die Bedeutung des Buches unterstrichen"

Die war generell 2020 da und die wird es hoffentlich weiter geben. Wir haben 2020 erlebt, dass das Buch einfach eine Riesenbedeutung hat. In dem Moment, wo man plötzlich zu Hause sitzt und nicht mehr rauskommt, merkt man erst so richtig, was das eigentlich für eine Kraft hat, wenn man so ein Buch liest und wenn man das kaufen kann, wenn man es möchte. Das ist eine tolle Geschichte. Man muss aber immer sehen, dass es natürlich regional unterschiedliche Situationen gibt. Was Sie beschreiben, stimmt sofort in Großstädten und in mittleren Städten, aber nicht in den Kleinstädten, wo natürlich der Einzugsbereich von einer Buchhandlung viel größer ist. Ich habe gerade gestern mit einer Buchhändlerin gesprochen. Die sagte: "Ich habe einen Einzugsbereich von 40 Kilometern. Da kann ich nicht mit dem Fahrrad hinfahren und das irgendwie lösen."