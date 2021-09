Derzeit steht über dem Eingang "Buchhandlung in den Franckeschen Stiftungen ". Geht man durch die Tür, steht man in einer der ältesten Buchhandlungen Deutschlands, die auch bald wieder ihren ursprünglichen Namen haben wird: "Buchhandlung des Waisenhauses". Die Leute würden ständig nach dem alten Namen fragen, sagt Buchhändler Nies Wagner, der seit Februar letzten Jahres den Buchhandlungsbetrieb hier übernommen hat. Wegen eines Rechtsstreits mit den alten Betreibern hatte die Buchhandlung seit fast drei Jahrzehnten nicht so geheißen. Das soll sich nun ändern.

Ein Blick in die Buchhandlung, die fortan wieder den Namen "Buchhandlung des Waisenhauses" trägt. Bildrechte: Yvonne Most

Auf den ersten Blick wirkt die große lichtdurchflutete Buchhandlung ganz normal. Es gibt neben dem Tresen, einer Leseecke und Kissen in den Fenstern prall gefüllte Bücherregale. Nils Wagner: "Das ist ein ganz klassischer Buchhandel. Das Sortiment hat den Schwerpunkt auf Belletristik. Das sind Romane querbeet. Auch Kinderbücher spielen eine große Rolle. Und wir haben auch eine kleine Abteilung mit Sach- und Fachliteratur bis hin in die geisteswissenschaftliche Richtung."

Nils Wager tritt ein langes Erbe an, denn die Buchhandlung gibt es in den Stiftungen von August Hermann Francke seit 1698. Der Pädagoge und Pietist hatte vom damaligen preußischen Kurfürsten das Privileg dafür bekommen, eine Buchhandlung und einen Verlag zu betreiben. So das damalige Konzept eines "Buchlandes" wie Francke die Einrichtung, die damals noch mitten auf dem Gelände der Stiftungen lag, nannte. Damals druckte man im Eigenverlag Bücher und baute sich im Buchtausch mit anderen Verlagen ein Sortiment auf. Der Visionär Francke verlegte selbst hauptsächlich seine zahlreichen pietistischen, pädagogischen Schriften und Predigten. 1925 zog die Buchhandlung dann in das Haus vor dem historischen Waisenhaus, dem Mutterhaus der Stiftungen, in denen über Jahrhunderte Waisen erzogen und ausgebildet wurden.