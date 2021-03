Gernod Siering: "Nach dem intensiven Überlebensroman "Herz auf Eis" gewährt die französische Autorin Isabelle Autissier mit ihrem neuen Werk einen tiefen Einblick in sowjetrussische Vergangenheit und Gegenwart anhand einer Familiengeschichte. Was hat es für Auswirkungen auf die restliche Familie, wenn die Mutter und Ehefrau in den Gulag verschleppt wird? Wie ergeht es ihr dort? Was für eine Kindheit verbringt man, wenn man in so einer gezeichneten Familie als sensibler Sohn aufwächst? Ein Roman mit vielen Facetten, in dem man in den hohen Norden Russlands in eine raue Welt eintaucht."