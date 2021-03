Das Geschäft in Salzwedel war seit 1871 in Familienbesitz. Schon Helga Weyhes Vater und Großvater hatten sich dem Buchhandel verschrieben – zunächst in Halle, später in der altmärkischen Hansestadt, wo die Familie das Fachwerkhaus erwarb, in dem der Laden mit seinen mehr als 100 Jahre alten Regalen besonderen Lesestoff bot.



In Zeiten der Großbuchhandlungen und des Online-Orderns verkaufte Helga Weyhe immer nur Bücher, die sie auch weiterempfehlen konnte. Der Kontakt zur Kundschaft und das Lesen, vor allem Fontane, hielten sie fit. Bis zuletzt stand sie täglich in ihrem Laden in der Altperverstraße 11, auch Corona schreckte sie nach eigenem Bekunden nicht ab. Am 4. Januar starb Helga Weyhe im Alter von 98 Jahren.



Als junges Mädchen hatte Weyhe davon geträumt, bei ihrem Onkel Erhard in Amerika zu arbeiten, der in New York eine berühmte Kunstbuchhandlung betrieb. Doch dann kamen die Nazis und der Krieg, später der Mauerbau. Erst 1985 als Rentnerin konnte Helga Weyhe in die USA reisen. Zwar war der Onkel längst verstorben, aber den Buchladen gab es noch, bis er 1991 einer Bäckereikette weichen musste. Als Reminiszenz an das Buchgeschäft ihres Onkels hing ein "794 Lexington Ave."-Schild im Laden von Helga Weyhe in Salzwedel.



Weyhe hatte in den 40er-Jahren Geschichte und Literatur in Breslau, Königsberg und Wien studiert. 1945 war sie in die väterliche Buchhandlung mit eingestiegen. Seit 1965 führte sie das Geschäft alleine. 2012 wurde Helga Weyhe zur Ehrenbürgerin von Salzwedel ernannt. 2017 erhielt sie den Ehrenpreis des Deutschen Buchhandels.