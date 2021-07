Eine von vielen Signieraktionen in der Leipziger Buchhandlung Bücherwurm.

Eine von vielen Signieraktionen in der Leipziger Buchhandlung Bücherwurm.

Eine von vielen Signieraktionen in der Leipziger Buchhandlung Bücherwurm. Bildrechte: Conny Herrmann

Die Buchhandlung Bücherwurm ist eine kleine Buchhandlung mit sieben Mitarbeitenden. Junge Leipziger Autorinnen und Autoren kehren hier regelmäßig zu Signieraktionen ein und bekommen so ein Publikum für ihre Debüts. Auch kleine Independent-Verlage kriegen hier eine Chance und finden sich zuhauf im liebevoll dekorierten Schaufenster. Die Kundschaft schätzt außerdem die kompetente und kreative Beratung - selbst im Lockdown hat es an Einfallsreichtum nicht gemangelt. Von Krimis und Thrillern über Kinder- und Jugendliteratur bis hin zu Fantasy, Science-Fiction und Bilderbüchern hat die Buchhandlung Bücherwurm im Leipziger Stadtteil Gohlis alle Genres im Sortiment.

Einblick in die Connewitzer Verlagsbuchhandlung in der Leipziger Innenstadt.

Einblick in die Connewitzer Verlagsbuchhandlung in der Leipziger Innenstadt.

Einblick in die Connewitzer Verlagsbuchhandlung in der Leipziger Innenstadt. Bildrechte: Connewitzer Verlagsbuchhandlung

Lessing und Kompanie ist eine literarische Buchhandlung in Chemnitz, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Juli Zeh, Benedict Wells, Robert Seethaler, Daniel Kehlmann, Natascha Wodin, Isabel Allende, Christoph Hein und viele mehr im Sortiment hat. Doch auch Sachbuch-Fans werden in den Regalen der Stadtteilbuchhandlung fündig: Inhaber Klaus Kowalke besorgt jedes lieferbare Buch, darunter auch Sach- und Fachbücher aller Gebiete.

Der Buchladen MonOkel in der Chemnitzer Innenstadt bietet sorgfältig ausgewählte Literatur für jeden Lese- und Grafikfreund. Wer noch etwas ratlos hinsichtlich der nächsten Lektüre ist, kann sich von der Inhaberin Diana Winkler beraten lassen.

In der Robert Philipp Buch-und Spielwarenhandlung in Großröhrsdorf lässt sich ganz entspannt stöbern. Die Buchhandlung verfügt über Literatur aus verschiedensten Rubriken: von Kinder- und Jugendliteratur, Belletristik, Krimis und Thrillern über Fach-und Sachbücher, Regionalliteratur, Reiseliteratur, Religion bis hin zu Schul-und Lernbüchern sowie Hörbüchern. Nebst einem ausgewählten Sortiment an Lesestoff verkauft die Buchhandlung hochwertiges Holzspielzeug: Puzzle, Lernspiele, Holzwaren, aber auch klassische Gesellschaftsspiele.