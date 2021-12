Die Leipzigerin Anna Haifisch gehört zu den international erfolgreichsten deutschen Comic-Künstlerinnen. Sogar das Museum of Modern Art in New York hat für seine Internetseite schon einen Comicstrip aus ihrer "The Artist"-Reihe bestellt. Das Außergewöhnliche an ihrem aktuellen Band "The Artist – Ode an die Feder": Haifisch hat das Comic als gezeichnete Oper angelegt und dafür ein gereimtes Libretto verfasst. Den englischen Text hat der Dresdner Lyriker Marcel Beyer ins Deutsche übersetzt.