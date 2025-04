Vom 27. bis 29. April 1990 fand in Berlin der erste organisierte Austausch der Ost- und Westfrauenbewegung statt. Man wollte eine gemeinsame feministische Strategie zum Einigungsprozess ausdiskutieren – doch zunächst einmal musste festgestellt werden, wie unterschiedlich der Feminismus in Ost und West "tickte".

Was ist in nun in den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten geschehen? Diese Frage stellen sich die beiden Herausgeberinnen, die ostdeutsche Autorin Franziska Hauser und ihre westdeutsche Kollegin Maren Wurster und geben sie weiter an Antwortgeber*innen aus unterschiedlichsten Generationen. Neben Charlotte Gneuß und Kenah Cusanit kommen etwa Daniela Dahn und Thomas Brussig zu Wort, Katja Kullmann und Asal Dardan schreiben aus diversen Perspektiven.