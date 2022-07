Literaturempfehlungen Die perfekte Sommerlektüre: 15 Buchtipps für die Ferien

Hauptinhalt

Ob am Strand, am See oder im heimischen Garten: Ein gutes Buch darf in den Sommerferien nicht fehlen. Damit die große Auswahl im Buchladen etwas leichter fällt und der Koffer nicht zu schwer wird, haben wir 15 Buchtipps für den Urlaub. Darunter: atmosphärische Belletristik vor südfranzösischer Kulisse, spannende Exkursionen in die Weltraumforschung, Bücher übers Zugfahren oder die Strände Europas. Viel Spaß beim Lesen!