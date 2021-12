Man kann sein ganzes Leben woanders verbringen, doch der Ort der Kindheit schwindet nie aus den Erinnerungen. Das erfährt die Schriftstellerin Helga Schütz einmal mehr, als sie den 80. Geburtstag ihrer Mutter feiert und die plötzlich in die Runde fragt, wie weit es wohl sei, von Potsdam bis ins Riesengebirge. Helga Schütz, 1937 in Niederschlesien geboren, wuchs in Dresden auf und wurde in der DDR zur renommierten DEFA-Drehbuchautorin und Schriftstellerin. Mit "Heimliche Reisen" hat sie ein Erinnerungsbuch vorgelegt, mit Stationen in Schlesien, Dresden und in den USA.